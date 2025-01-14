В Приангарье мужчина устроил взрыв в пункте выдачи Wildberries

«Неизвестный мужчина занес в пункт выдачи товара “Вайлдберрис” в Черемхово неопознанный предмет и поджег его. Произошел хлопок и пожар на площади 4 квадратных метров. Повреждены перегородки, выбито остекление. К счастью, жертв и пострадавших нет. Угрозы для жильцов дома, в котором находится пункт, нет», — написал Кобзев в Telegram-канале.