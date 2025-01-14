Ричмонд
+2°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Приангарье мужчина устроил взрыв в пункте выдачи Wildberries

В иркутском Черемхово мужчина устроил взрыв в пункте выдачи Wildberries.

Источник: РИА "Новости"

ИРКУТСК, 14 янв — РИА Новости. В Черемхово неизвестный мужчина пришел в пункт выдачи компании Wildberries и устроил взрыв, который повредил перегородки и выбил стекла, нарушителя разыскивают, сообщает губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.

«Неизвестный мужчина занес в пункт выдачи товара “Вайлдберрис” в Черемхово неопознанный предмет и поджег его. Произошел хлопок и пожар на площади 4 квадратных метров. Повреждены перегородки, выбито остекление. К счастью, жертв и пострадавших нет. Угрозы для жильцов дома, в котором находится пункт, нет», — написал Кобзев в Telegram-канале.

Он отметил, что на месте работает мэр города Черемхово и оперативные службы.

Поставлена задача оперативно найти нарушителя.