В Приангарье мужчина устроил взрыв в пункте выдачи Wildberries

ИРКУТСК, 14 янв — РИА Новости. В Черемхово неизвестный мужчина пришел в пункт выдачи компании Wildberries и устроил взрыв, который повредил перегородки и выбил стекла, нарушителя разыскивают, сообщает губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.
«Неизвестный мужчина занес в пункт выдачи товара “Вайлдберрис” в Черемхово неопознанный предмет и поджег его. Произошел хлопок и пожар на площади 4 квадратных метров. Повреждены перегородки, выбито остекление. К счастью, жертв и пострадавших нет. Угрозы для жильцов дома, в котором находится пункт, нет», — написал Кобзев в Telegram-канале.
Он отметил, что на месте работает мэр города Черемхово и оперативные службы.
Поставлена задача оперативно найти нарушителя.