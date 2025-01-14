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Пожары в Калифорнии: актуальная ситуация и меры по ликвидации на 14 января 2025 года

Пожары в Калифорнии продолжают разрушать территории, сказываясь на жизни местных жителей. Редакция Новостей Mail собрала актуальную информацию о ситуации и мерах по ликвидации на 14 января 2025 года.

Нина Лютикова
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024

Объявление номинантов на «Оскар» повторно перенесли из-за пожаров в Калифорнии

Объявление номинантов на премию «Оскар» перенесено на 23 января из-за пожаров в Калифорнии. Ранее оно было сдвинуто с 17 на 19 января. Мероприятие пройдет онлайн в 18:30 мск, а голосование продлили до 17 января.

В США ущерб от лесных пожаров в Лос-Анджелесе оценили более чем в $250 млрд

Ущерб от пожаров в Калифорнии оценивается в $250−275 млрд, согласно AccuWeather. Метеоролог Джонатан Портер назвал эти пожары одними из самых дорогих катастроф современности США.

В Лос-Анджелесе предъявили первые обвинения за кражи в ходе пожаров

Десяти обвиняемым в кражах и поджогах во время пожаров в Калифорнии предъявлены обвинения. Среди украденного — статуэтка Emmy. Преступники рискуют получить от шести лет до пожизненного заключения.

Трамп сравнил ущерб от пожаров в Калифорнии с последствиями ядерного удара

Трамп заявил, что разрушения от лесных пожаров в округе Лос-Анджелес превосходят ущерб от ядерного удара. Он отметил, что трагедию можно было бы предотвратить, если бы власти позаботились об источниках воды.

Пожары в Калифорнии не затронули знак Hollywood

В Лос-Анджелесе работают заведения и магазины, знак Hollywood в целости, но в некоторых районах перекрыты дороги.