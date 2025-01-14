Пожары в Калифорнии: актуальная ситуация и меры по ликвидации на 14 января 2025 года

Объявление номинантов на «Оскар» повторно перенесли из-за пожаров в Калифорнии
Объявление номинантов на премию «Оскар» перенесено на 23 января из-за пожаров в Калифорнии. Ранее оно было сдвинуто с 17 на 19 января. Мероприятие пройдет онлайн в 18:30 мск, а голосование продлили до 17 января.
В США ущерб от лесных пожаров в Лос-Анджелесе оценили более чем в $250 млрд
Ущерб от пожаров в Калифорнии оценивается в $250−275 млрд, согласно AccuWeather. Метеоролог Джонатан Портер назвал эти пожары одними из самых дорогих катастроф современности США.
В Лос-Анджелесе предъявили первые обвинения за кражи в ходе пожаров
Десяти обвиняемым в кражах и поджогах во время пожаров в Калифорнии предъявлены обвинения. Среди украденного — статуэтка Emmy. Преступники рискуют получить от шести лет до пожизненного заключения.
Трамп сравнил ущерб от пожаров в Калифорнии с последствиями ядерного удара
Трамп заявил, что разрушения от лесных пожаров в округе Лос-Анджелес превосходят ущерб от ядерного удара. Он отметил, что трагедию можно было бы предотвратить, если бы власти позаботились об источниках воды.
Пожары в Калифорнии не затронули знак Hollywood
В Лос-Анджелесе работают заведения и магазины, знак Hollywood в целости, но в некоторых районах перекрыты дороги.