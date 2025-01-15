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Пожилая женщина пострадала в пожаре в Тольятти 14 января

В Тольятти загорелся садовый дом из-за перекала печи.

Источник: ГУ МЧС России по Самарской области

В Центральном районе Тольятти вечером 14 января произошел пожар. В СНТ «Синтезкаучук» на улице 3-ей Дачной загорелся двухэтажный садовый дом. Площадь пожара составила 40 квадратных метров.

— В результате пострадала 62-летняя женщина, — прокомментировала пресс-служба ГУ МЧС России по Самарской области.

О пожаре стало известно в 18.24, а потушили его примерно через час, в 19.25. На мечте происшествия работали 19 пожарных и при поддержке пяти единиц техники. По предварительным данным, пожар разгорелся из-за перекала печи.

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