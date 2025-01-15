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Экс-бухгалтер самарского детсада украла 235 тысяч рублей

В Тольятти бывшая бухгалтер детского сада стала фигуранткой уголовного дела о хищении.

По данным правоохранителей, в 2023 по 2024 годы она незаконно начисляла себе премии. Таким образом ей удалось украсть почти четверть миллиона рублей, отмечаю тв региональном СКР.

В настоящее время по делу проводятся следственные действия.