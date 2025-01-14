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Бастрыкин предложил ввести конфискацию за мошенничество и растрату

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин сообщил, что СКР подготовил предложения по совершенствованию законодательства в сфере борьбы с коррупцией.

Источник: Следственный комитет РФ

По его словам, целесообразно расширить перечень преступлений, при совершении которых применяется конфискация имущества. В их числе должны быть дополнены статьи о мошенничестве и растрате, отметил он.

«С учетом зарубежного опыта разработан механизм возврата похищенного имущества в случае, когда коррупционер переоформил его на третьих лиц в целях сокрытия. Также предлагается применять возможность неотложного ареста имущества следователем при производстве по делам о любых преступлениях коррупционной направленности», — сказал Александр Бастрыкин «Российской газете».

В конце октября Конституционный суд постановил, что для исков прокуратуры об изъятия имущества коррупционеров нет срока давности. Судьи объяснили решение необходимостью защиты конституционных ценностей и демократического строя.

СК