Бастрыкин предложил ввести конфискацию за мошенничество и растрату

По его словам, целесообразно расширить перечень преступлений, при совершении которых применяется конфискация имущества. В их числе должны быть дополнены статьи о мошенничестве и растрате, отметил он.
«С учетом зарубежного опыта разработан механизм возврата похищенного имущества в случае, когда коррупционер переоформил его на третьих лиц в целях сокрытия. Также предлагается применять возможность неотложного ареста имущества следователем при производстве по делам о любых преступлениях коррупционной направленности», — сказал Александр Бастрыкин «Российской газете».
В конце октября Конституционный суд постановил, что для исков прокуратуры об изъятия имущества коррупционеров нет срока давности. Судьи объяснили решение необходимостью защиты конституционных ценностей и демократического строя.