В МЧС назвали сроки начала откачки мазута с танкера в Черном море

«Глава МЧС России провел в Анапе заседание оперативного штаба. <…> На заседании штаба было отмечено, что проведены необходимые подготовительные мероприятия по разогреву и откачке мазута из танкера “Волгонефть-239”. Работы планируется начать сразу же после завершения обвалования судна, которое позволит исключить подвижку танкера и разлив нефтепродуктов в открытое море», — говорится в заявлении.
Организации сбора, временного хранения и утилизации загрязненного грунта, а также нефтепродуктов, собранных с акватории, уделили особое внимание на заседании.
Министр поручил проработать всю логистику этой работы и взять на особый контроль весь цикл утилизации нефтепродуктов, отметили в пресс-службе.
Также Куренкову доложили, что определили мероприятия по приему, оказанию помощи и реабилитации пострадавших животных и птиц.
Пятнадцатого декабря в районе Керченского пролива потерпели крушение два танкера — «Волгонефть-212» с 13 членами экипажа и «Волгонефть-239», на борту которого было 14 моряков. Это случилось из-за шторма: суда столкнулись с сильным шквалистым ветром и волнением моря до семи баллов. Людей с танкеров эвакуировали, при этом погиб вахтенный матрос «Волгонефти-212». СК России возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта.
Как сообщили в Минтрансе, в результате ЧП в море попало около 2,4 тысячи тонн мазута. В Краснодарском крае 26 декабря ввели режим ЧС федерального характера. Спасатели и волонтеры собирают загрязненный грунт на берегу, специалисты удаляют нефтеводяную смесь из акватории и ведут обработку сорбентом. В регионе работают пять центров по спасению птиц, пострадавших от загрязнения нефтепродуктом.