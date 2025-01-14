СК возбудил более 165 дел за дискредитацию армии

«С марта 2022 года за дискредитацию использования ВС РФ Следственным комитетом возбуждено 167 уголовных дел (из них 68 — в 2024 году). По результатам расследования направлено в суд 101 дело в отношении 106 лиц (в том числе 46 дел — в 2024 году)», — сказал он в интервью «Российской газете».