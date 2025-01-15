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В США двое мужчин погибли во время охоты на снежного человека

Предварительно, мужчины отправились в лес плохо подготовленными.

Источник: Аргументы и факты

В американском штате Вашингтон трагически завершилась охота двух мужчин на сасквича, известного также как снежный человек. Об этом сообщает NPR.

Охотники, одному из которых было 37, а другому 59 лет, прибыли из штата Орегон в конце декабря. Они должны были вернуться к Рождеству, однако после этого не вышли на связь, и их родственники обратились в полицию.

В поисковых операциях участвовали более 60 человек, работающие в течение трех дней. Изначально был найден их автомобиль, а позже тела охотников были обнаружены в густом лесу. По словам местного шерифа, звезды сложились неудачно: мужчины, вероятно, не были должным образом подготовлены к сложной местности и суровым погодным условиям, которые сопровождались снегопадом.

Ранее в американском штате Вирджиния охотник погиб в результате падения на него с дерева подстреленного медведя. Пострадавшего доставили в больницу, где он скончался от полученных травм.