В США двое мужчин погибли во время охоты на снежного человека

В американском штате Вашингтон трагически завершилась охота двух мужчин на сасквича, известного также как снежный человек. Об этом сообщает NPR.
Охотники, одному из которых было 37, а другому 59 лет, прибыли из штата Орегон в конце декабря. Они должны были вернуться к Рождеству, однако после этого не вышли на связь, и их родственники обратились в полицию.
В поисковых операциях участвовали более 60 человек, работающие в течение трех дней. Изначально был найден их автомобиль, а позже тела охотников были обнаружены в густом лесу. По словам местного шерифа, звезды сложились неудачно: мужчины, вероятно, не были должным образом подготовлены к сложной местности и суровым погодным условиям, которые сопровождались снегопадом.
Ранее в американском штате Вирджиния охотник погиб в результате падения на него с дерева подстреленного медведя. Пострадавшего доставили в больницу, где он скончался от полученных травм.