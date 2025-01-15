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Бастрыкин: в РФ с марта 2022 года возбудили более 414 дел за фейки о ВС РФ

СК РФ активно борется с распространением заведомо ложных сведений, связанных с действиями армии.

Источник: Аргументы и факты

С момента введения уголовной ответственности за распространение ложной информации о Вооруженных силах Российской Федерации, Следственный комитет возбудил более 414 соответствующих уголовных дел. Об этом сообщил глава СК Александр Бастрыкин в интервью «Российской газете».

Бастрыкин отметил, что ведомство активно борется с распространением заведомо ложных сведений, связанных с действиями армии. В течение девяти месяцев 2024 года было возбуждено 111 уголовных дел по таким фактам, а всего с начала действия закона — 414 дел, из которых 220 направлены в суд в отношении 225 обвиняемых.

Кроме того, что с марта 2022 года в связи с дискредитацией Вооруженных сил РФ было возбуждено 167 уголовных дел. По итогам расследований 101 дело было передано в суд, затрагивая 106 лиц.

Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков констатировал, что СМИ на Западе публикуют фейки в таком количестве, в которое еще несколько лет назад было бы трудно поверить, в настоящее время подобные материалы видны «невооруженным глазом».