Суд оставил в силе взыскание с экс-владельцев ЧЭМК 105 миллиардов рублей

Ранее Генпрокуратура обратилась в суд с иском к Юрию, Людмиле и Михаилу Антиповым и компании «Эталон» и просила признать недействительным соглашение от 2022 года, по которому Урало-Сибирская металлургическая компания (УСМК) освобождала Антипова от возврата государственных средств в 22,91 миллиарда рублей и процентов по ним еще на 2,91 миллиарда. Позже от Генпрокуратуры поступило заявление об уточнении размера исковых требований — до 105 миллиардов рублей. В число ответчиков по иску были добавлены ООО «Группа компаний Ариант», ее владельцы Александр и Людмила Аристовы и Александр и Елена Кретовы.