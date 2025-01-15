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В Киевской области и Сумах прогремели взрывы

На Украине звучит воздушная тревога.

Источник: Аргументы и факты

Взрывы произошли в Киевской области, информирует региональная военная администрация.

В сообщении утверждается, что звуки взрывов связаны с работой систем ПВО.

Кроме того, взрывы прогремели в Сумах.

«В Сумах был слышен звук взрыва», — говорится в материале украинского издания «Общественное».

В Киевской и Сумской областях звучит воздушная тревога.

Кроме того, по данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, сирены включены в Днепропетровской, Кировоградской, Полтавской, Харьковской и Черниговской областях.

Напомним, российские военные наносят ракетные удары по украинским объектам энергетики, военного управления и оборонной промышленности с октября 2022 года.

Ранее сообщалось о взрывах в Киеве.