В Тамбовской области при атаке беспилотника ВСУ повреждён дом

«В посёлке Новая Ляда дежурными силами ПВО и средствами РЭБ был уничтожен беспилотный летательный аппарат. В районе улицы Юбилейная обнаружены остатки БПЛА, который зацепился за ветви дерева и взорвался. В одном из домов есть незначительные разрушения. Пострадавших нет», — говорится в сообщении правительства в Telegram.