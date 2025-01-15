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Промышленный объект стал целью украинских дронов под Тамбовом

Украинские боевики предприняли попытку нанести удар по промышленному объекту неподалёку от Тамбова, стало известно SHOT. Местные жители слышали в пригороде столицы региона несколько взрывов. К счастью, атаку беспилотников ВСУ отразили силы противовоздушной обороны.

Источник: Life.ru

«В посёлке Новая Ляда дежурными силами ПВО и средствами РЭБ был уничтожен беспилотный летательный аппарат. В районе улицы Юбилейная обнаружены остатки БПЛА, который зацепился за ветви дерева и взорвался», — отчитались местные власти.

В результате атаки никто не пострадал. Взрыв одного из БПЛА нанёс незначительные повреждения жилому дому.

Промышленные объекты прошлой ночью пострадали и в Саратовской области. На тушение возгорания у спасателей ушло несколько часов. Школы региона в целях безопасности были переведены на дистанционный формат.