В Дагестане загорелся мебельный цех

В Дагестане сотрудники МЧС России работают над тушением пожара, охватившего 1,5 тысячи квадратных метров в двухэтажном здании мебельного цеха в Хасавюрте.
По информации, опубликованной в Telegram-канале ведомства, огонь перекинулся на жилой дом. На месте работают пожарные, которые стараются предотвратить дальнейшее распространение огня.
Ранее двое детей стали жертвами пожара в жилом доме в Оренбургской области. Четырёх детей, в том числе восьмимесячного ребёнка, удалось спасти.
Также стало известно об эвакуации около 60 человек из-за загоревшегося здания военного госпиталя в Туле. По предварительной информации, причиной возгорания стала неисправность электропроводки.