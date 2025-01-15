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В Дагестане загорелся мебельный цех

Огонь перекинулся на жилой дом.

Источник: Аргументы и факты

В Дагестане сотрудники МЧС России работают над тушением пожара, охватившего 1,5 тысячи квадратных метров в двухэтажном здании мебельного цеха в Хасавюрте.

По информации, опубликованной в Telegram-канале ведомства, огонь перекинулся на жилой дом. На месте работают пожарные, которые стараются предотвратить дальнейшее распространение огня.

Ранее двое детей стали жертвами пожара в жилом доме в Оренбургской области. Четырёх детей, в том числе восьмимесячного ребёнка, удалось спасти.

Также стало известно об эвакуации около 60 человек из-за загоревшегося здания военного госпиталя в Туле. По предварительной информации, причиной возгорания стала неисправность электропроводки.