Бастрыкин: число дел об экстремизме в 2024 году выросло на 43%

В 2024 году количество уголовных дел об экстремизме, направленных в суд, увеличилось на 43% по сравнению с 2023 годом, а число обвиняемых по таким делам возросло более чем на 50%. Об этом сообщил глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин в интервью «Российской газете».