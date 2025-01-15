Бастрыкин: число дел об экстремизме в 2024 году выросло на 43%

В 2024 году количество уголовных дел об экстремизме, направленных в суд, увеличилось на 43% по сравнению с 2023 годом, а число обвиняемых по таким делам возросло более чем на 50%. Об этом сообщил глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин в интервью «Российской газете».
«По делам об экстремизме в суд передано 615 дел — это на 43% больше, чем в прошлом году», — сказал Бастрыкин.
Он также отметил, что в этом году следователи направили в суд 293 дела о преступлениях террористического характера, из которых 36 дел касаются финансирования терроризма.
Ранее Бастрыкин заявил, что ведомство активно борется с распространением заведомо ложных сведений, связанных с действиями армии. В течение девяти месяцев 2024 года было возбуждено 111 уголовных дел по таким фактам.