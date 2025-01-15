Обстрелы ВСУ унесли жизни 192 детей — Бастрыкин

По мнению главы СКР, основной причиной столь ужасных цифр стали удары по объектам гражданской инфраструктуры из оружия неизбирательного действия, в большинстве случаев иностранного. По факту указанных эпизодов в России с 2014 года возбудили свыше 6 тысяч уголовных дел. Их фигурантами стали более 1,2 тысячи подозреваемых, среди которых высокопоставленные чиновники, силовики, активисты националистических группировок и иностранные наёмники.