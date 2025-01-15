Обстрелы ВСУ унесли жизни 192 детей — Бастрыкин

По мнению главы СКР, основной причиной столь ужасных цифр стали удары по объектам гражданской инфраструктуры из оружия неизбирательного действия, в большинстве случаев иностранного. По факту указанных эпизодов в России с 2014 года возбудили свыше 6 тысяч уголовных дел. Их фигурантами стали более 1,2 тысячи подозреваемых, среди которых высокопоставленные чиновники, силовики, активисты националистических группировок и иностранные наёмники.
Почти 500 человек уже осуждены, 60 из них получили пожизненные сроки. Расследования продолжаются, заключил Бастрыкин.
Напомним, что несколькими днями ранее ВСУ нанесли удар из реактивной системы залпового огня по селу в Брянской области. Трое мирных жителей получили ранения. В Карачевском районе того же региона в результате атаки погибла женщина.