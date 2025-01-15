МЧС опубликовало кадры с места тушения крупного пожара в Дагестане

Видео с места ликвидации крупного возгорания в Республике Дагестан появились в Сети, их обнародовало МЧС РФ.
«Кадры с места тушения пожара в Дагестане», — говорится в сообщении ведомства в Telegram.
Кроме того, в МЧС рассказали, что в настоящее время пожар локализован.
Напомним, инцидент случился в Хасавюрте. Сначала загорелся мебельный цех, затем огонь охватил жилой дом.
Площадь пожара составляет 1500 квадратных метров.
Ранее сообщалось, что в посёлке Каргала, расположенном в Оренбургской области, в результате пожара в жилом доме погибли двое детей. Четырёх детей, в том числе восьмимесячного ребёнка, удалось спасти местным жителям.