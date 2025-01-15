Ричмонд
+2°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

МЧС опубликовало кадры с места тушения крупного пожара в Дагестане

Сначала загорелся мебельный цех, затем огонь охватил жилое строение.

Источник: Аргументы и факты

Видео с места ликвидации крупного возгорания в Республике Дагестан появились в Сети, их обнародовало МЧС РФ.

«Кадры с места тушения пожара в Дагестане», — говорится в сообщении ведомства в Telegram.

Кроме того, в МЧС рассказали, что в настоящее время пожар локализован.

Напомним, инцидент случился в Хасавюрте. Сначала загорелся мебельный цех, затем огонь охватил жилой дом.

Площадь пожара составляет 1500 квадратных метров.

Ранее сообщалось, что в посёлке Каргала, расположенном в Оренбургской области, в результате пожара в жилом доме погибли двое детей. Четырёх детей, в том числе восьмимесячного ребёнка, удалось спасти местным жителям.