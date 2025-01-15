Ричмонд
+2°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Безбилетница ползком добралась до самолёта в Сербии и чуть не улетела на Мальту

Безбилетница попыталась проникнуть на авиарейс Белград — Мальта в аэропорту сербской столицы. Преодолеть ограждения системы безопасности и пункт автоматизированного паспортного контроля женщине удалось ползком. Действия нарушительницы запечатлели камеры видеонаблюдения, сообщает Mirror.

Источник: Life.ru

Женщина по-пластунски обходит систему безопасности. Видео © X / History_vid.

Поймать хитрую путешественницу удалось лишь на борту самолёта, когда она не смогла предъявить посадочный талон. Затем полиции стало известно, что женщина ранее была депортирована из Франции. Ей предъявили обвинения в незаконном проникновении.

Штраф за дебош в самолёте недавно получил и актёр из «Папиных дочек» Евгений Воловенко, который требовал пересадить его в бизнес-класс во время полёта. Оказалось, что мужчина перебрал с алкоголем перед посадкой на борт.