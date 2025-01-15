В Красноярске сгорели два соседних дома со всеми постройками

В Красноярском крае за сутки потушили десять пожаров. Такую статистику приводит региональное управление МЧС. Спасатели рассказали о самых громких происшествиях минувшего дня и ночи.
Так, на улице Гипсовой в Красноярске потушили два жилых дома и надворные постройки на общей площади 600 квадратных метров. На месте работали 37 пожарных МЧС России, 10 единиц техники. Пострадавших нет. Предварительно установлено, что хозяев одной из усадеб подвела электрическая проводка. Из-за него пострадал и ближайший сосед.
На 631-м километре федеральной автодороги Р-255 загорелась фура на площади 15 квадратных метров. Ее тушили 8 человек, 2 единицы техники. Никто не пострадал. Предварительная причина: неисправность систем, механизмов и узлов транспортного средства.
А в селе Малиновка Ачинского района заполыхало сельпо. В магазине коротнула электропроводка, загорелось помещение. Люди не пострадали, а вот 54 квадратных метра выгорело.