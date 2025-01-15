В Красноярске сгорели два соседних дома со всеми постройками

Так, на улице Гипсовой в Красноярске потушили два жилых дома и надворные постройки на общей площади 600 квадратных метров. На месте работали 37 пожарных МЧС России, 10 единиц техники. Пострадавших нет. Предварительно установлено, что хозяев одной из усадеб подвела электрическая проводка. Из-за него пострадал и ближайший сосед.