Очередное обвинение предъявлено по делу о лопнувшей дамбе в Уссурийске

Напоминаем, дамбу пробило во время наводнения на реке Раздольной 12 августа 2023 года. Микрорайон серьёзно затопило, потребовалась эвакуация жителей, квартиры на первых этажах жилого комплекса были разрушены. Прибывающая вода захлестнула и ёмкости с мазутом местной котельной; у одного из резервуаров объёмом 100 кубических метров крышка была закрыта неплотно, и топливо вымыло в окружающую среду.
Мазут загрязнил более 7 тысяч квадратных метров почвы, ущерб окружающей среде превысил 150 миллионов рублей.
Разлив мазута стал возможен по вине главного инженера «Уссурийского предприятия тепловых сетей» Виталия Карпова, который своевременно не организовал обследование технического состояния резервуаров и ёмкостей городской котельной. Ему предъявлено обвинение в халатности, повлекшей особо крупный ущерб (ч. 1.1 ст. 293 УК РФ).
Другими фигурантами уголовного процесса по факту затопления микрорайона «Семь ветров» являются экс-директор МКУ «Служба единого заказчика-застройщика» Дмитрий Бобрыш и его заместительница Анна Токарская. Казённое предприятие заключило договор с подрядчиком на строительство дамбы, но работы велись со значительным отставанием от графика, и муниципальный заказчик никак не пытался повлиять на подрядчика и ускорить процесс, несмотря на приближение паводкоопасного периода. Таким образом, представители заказчика превысили должностные полномочия.
Руководитель подрядчика «Спец Дор Строй» Иван Левченко обвиняется в нарушении правил безопасности при ведении строительных работ и попытке мошенничества при заключении контракта.
Бобрыш, Токарская и Левченко уже знакомятся с материалами своих уголовных дел в преддверии судебного процесса.
На фоне скандала с лопнувшей дамбой, причём лопнувшей, будучи так и не достроенной, уссурийцы надеялись и на какие-то меры в отношении главы городского округа Евгения Коржа. Мэр лично инспектировал гидротехническое сооружение, горожанам обещали, что к началу паводка всё закончат, а на момент мэрской проверки «одного дня не хватило», чтобы завершить реконструкцию объекта со демонтажем старой дамбы и строительством новой. Когда Корж не пришёл на встречу с жителями затопленного района, народ надеялся, что «сити-менеджер» хотя бы уйдёт в отставку, однако он до сих пор на своём посту.