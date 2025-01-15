Очередное обвинение предъявлено по делу о лопнувшей дамбе в Уссурийске

На фоне скандала с лопнувшей дамбой, причём лопнувшей, будучи так и не достроенной, уссурийцы надеялись и на какие-то меры в отношении главы городского округа Евгения Коржа. Мэр лично инспектировал гидротехническое сооружение, горожанам обещали, что к началу паводка всё закончат, а на момент мэрской проверки «одного дня не хватило», чтобы завершить реконструкцию объекта со демонтажем старой дамбы и строительством новой. Когда Корж не пришёл на встречу с жителями затопленного района, народ надеялся, что «сити-менеджер» хотя бы уйдёт в отставку, однако он до сих пор на своём посту.