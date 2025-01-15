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Полиция Владивостока выясняет детали смертельного ДТП на Тухачевского

Водитель, сбивший пешехода, в прошлом году 28 раз привлекался к ответственности за нарушение ПДД.

Источник: ГУ МВД

Во Владивостоке Госавтоинспекция выясняет детали смертельного дорожно-транспортного происшествия. Трагедия произошла 14 января, во вторник, напротив дома на улице Карбышева, 11. Как уточнила пресс-служба УМВД России по Приморскому краю, сообщение о ДТП поступило в дежурную часть полка ДПС города Владивостока. На место незамедлительно прибыли сотрудники Госавтоинспекции и реанимационная бригада скорой помощи.

По предварительным данным, 62-летний водитель автомобиля Honda Mobilio Spike ехал со стороны улицы Волгоградской в направлении улицы Тухачевского. В какой-то момент он сбил пешехода, который переходил дорогу в неположенном месте. Пострадавшим оказался 76-летний мужчина. Он получил тяжёлые травмы и скончался в машине скорой помощи.

Выяснилось, что водитель, управляющий автомобилем уже девять лет, за прошлый год 28 раз привлекался к административной ответственности за нарушения правил дорожного движения. Причём 26 из этих случаев связаны с превышением скорости.

В настоящее время сотрудники полиции проводят проверку, чтобы установить все обстоятельства, приведшие к трагедии. Назначены необходимые экспертизы, по итогам которых будет решаться вопрос о возбуждении уголовного дела.