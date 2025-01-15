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Mash: судмедэксперты допустили, что самоубийство Тиммы было подстроено

Латвийские эксперты обнаружили расхождения между их выводами и заключением, сделанным в РФ.

Источник: Аргументы и факты

Судебно-медицинская экспертиза Латвии установила, что самоубийство экс-супруга певицы Анны Седоковой и баскетболиста Яниса Тиммы может быть подстроено.

Как сообщает Mash, латвийские эксперты обнаружили расхождения между их выводами и заключением, сделанным в России, а также отметили, что ряд фактов не был зафиксирован в документах.

Тимма был найден мёртвым в Москве утром 17 декабря. Согласно известной информации, он покончил с собой. За несколько дней до его смерти суд расторг брак между баскетболистом и певицей Седоковой, с которой он состоял в отношениях около четырёх лет.

Ранее сообщалось, что отец Яниса Тиммы Райтис обратился к адвокатам с просьбой выяснить, не причастен ли кто-то к самоубийству его сына. в ближайшее время адвокат, которого нанял мужчина, планирует обратиться в правоохранительные органы.