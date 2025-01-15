Воспитательницу детского сада жестоко убили в Жамбылской области

Об убийстве женщины сообщил Telegram-канал Halyqstan. По его данным, несколько дней назад воспитательница детского сада выехала из Жанатаса в Тараз и пропала. Не дозвонившись до нее, супруг вместе с сыном искали ее сами. Когда поиск не дал результатов, они обратились в полицию.