Воспитательницу детского сада жестоко убили в Жамбылской области

Об убийстве женщины сообщил Telegram-канал Halyqstan. По его данным, несколько дней назад воспитательница детского сада выехала из Жанатаса в Тараз и пропала. Не дозвонившись до нее, супруг вместе с сыном искали ее сами. Когда поиск не дал результатов, они обратились в полицию.
«Вечером того же дня у железной дороги, примерно в двух километрах от дома, где жила пропавшая, было обнаружено тело женщины с признаками насильственной смерти. По информации, которую выяснил корреспондент Halyqstan, она могла погибнуть от ударов камнем по голове. Об этом свидетельствует окровавленный булыжник, найденный недалеко от тела», — говорится в публикации.
Под постом опубликован комментарий Департамента полиции Жамбылской области. Здесь подтвердили информацию об убийстве.
«По факту убийства начато досудебное расследование. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции по горячим следам задержан и водворен в изолятор временного содержания 34-летний подозреваемый. В настоящее время по делу проводятся все необходимые следственно-оперативные мероприятия, направленные на полноту, объективность и всесторонность расследования», — сообщили в полиции.
В правоохранительных органах добавили, что иная информация в соответствии со статьей 201 УПК РК в интересах следствия разглашению не подлежит. Отметим, согласно статье 99 УК РК, убийство наказывается лишением свободы от 8 лет до пожизненного срока. Также лицо могут пожизненно лишить права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью и конфисковать имущество.