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В Нидерландах более десяти человек заразились гепатитом из-за голубики

Пострадавшие приобрели замороженную голубику в магазинах одной сети.

Источник: Аргументы и факты

12 человек заразились гепатитом А после употребления голубики в Нидерландах, информирует Nu.nl.

В публикации сказано, что речь идёт о замороженном продукте, который пострадавшие приобрели в магазинах одной сети.

Представитель Национального института общественного здравоохранения Нидерландов заявил, что гепатитом А заразились люди в возрасте от 22 до 77 лет.

«Двое пострадавших настолько больны, что их пришлось госпитализировать», — сказал он.

Франц отметил, что речь идёт о зарегистрированных случаях инфицирования. По его словам, на самом деле могли заболеть «сотни человек».

Крупнейшая в Нидерландах торговая сеть Albert Heijn уже объявила, что решила изъять замороженную голубику из своих магазинов. Покупателей привали вернуть данный продукт.

«Продукт может быть заражён гепатитом А. Употребление его в пищу может вызвать проблемы со здоровьем», — заявили в компании.

Ранее сообщалось, что в Соединённых Штатах более 50 человек заболели гепатитом А, выпив клубничный смузи.