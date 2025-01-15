В Нидерландах более десяти человек заразились гепатитом из-за голубики

12 человек заразились гепатитом А после употребления голубики в Нидерландах, информирует Nu.nl.
В публикации сказано, что речь идёт о замороженном продукте, который пострадавшие приобрели в магазинах одной сети.
Представитель Национального института общественного здравоохранения Нидерландов заявил, что гепатитом А заразились люди в возрасте от 22 до 77 лет.
«Двое пострадавших настолько больны, что их пришлось госпитализировать», — сказал он.
Франц отметил, что речь идёт о зарегистрированных случаях инфицирования. По его словам, на самом деле могли заболеть «сотни человек».
Крупнейшая в Нидерландах торговая сеть Albert Heijn уже объявила, что решила изъять замороженную голубику из своих магазинов. Покупателей привали вернуть данный продукт.
«Продукт может быть заражён гепатитом А. Употребление его в пищу может вызвать проблемы со здоровьем», — заявили в компании.
Ранее сообщалось, что в Соединённых Штатах более 50 человек заболели гепатитом А, выпив клубничный смузи.