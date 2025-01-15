До 17 февраля в Канске действует карантин по бешенству

В Канске до 17 февраля действует карантин по бешенству животных. Об этом рассказали в издании «Канские ведомости».
Указ о введении карантина подписал губернатор Красноярского края Михаил Котюков. Согласно документу, в районе очага заболевания запрещено лечить больных восприимчивых животных, а также ввозить и вывозить животных, кроме тех, которые вакцинированы против бешенства. Посторонних лиц, кроме жильцов, персонала и специалистов ветнадзора, просят не посещать территории очага заболевания.
Запрещено проводить ярмарки, выставки и другие мероприятия, связанные с перемещением и скоплением животных, — написано в указе.
Напомним, что еще 16 декабря возле дома по адресу: 40 лет Октября, 89, бездомная кошка с бешенством укусила человека. Чтобы не допустить дальнейшего распространения вируса специалисты определили зону риска, куда попали микрорайоны Солнечный, МЖК, Северо-Западный и прилегающие улицы.