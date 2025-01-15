До 17 февраля в Канске действует карантин по бешенству

Указ о введении карантина подписал губернатор Красноярского края Михаил Котюков. Согласно документу, в районе очага заболевания запрещено лечить больных восприимчивых животных, а также ввозить и вывозить животных, кроме тех, которые вакцинированы против бешенства. Посторонних лиц, кроме жильцов, персонала и специалистов ветнадзора, просят не посещать территории очага заболевания.