Ученики перегруженной школы Владивостока чуть не пострадали в давке

Напоминаем, что школа № 65, она же центр образования «Вектор», переполнена, так как фактически обслуживает два микрорайона — бухту Тихую и Патрокл. На Патрокле собственной школы до сих пор нет — сроки её строительства постоянно срываются, очередной рубеж — третий квартал 2025 года (сейчас идут работы по укладке кровли). Подрядчик был уличён в нецелевом расходовании выделенных на строительство средств, возбуждено уголовное дело о халатности и превышении должностных полномочий. Часть школьников Патрокла решили пристроить в школу аж на острове Русском, благо есть школьный автобус.