Ученики перегруженной школы Владивостока чуть не пострадали в давке

Во время давки никто серьёзных травм не получил, но у многих детей оказалась повреждена одежда.
Столпотворение в коридорах и на лестницах возникло после окончания пятого урока 14 января. Ученики младших классов, для которых урок был последним, оказались зажаты на пути в раздевалки толпой старших детей. В помещении стало не только слишком тесно, но и душно: по словам очевидцев, некоторым детям стало тяжело дышать, ребята плакали и просили о помощи.
Часть школьников получила материальный ущерб: кто-то порвал в давке одежду, кто-то повредил обувь. Некоторые получили незначительные телесные повреждения в виде царапин. По словам родителя одного из учеников школы, его сын после этой давки «несколько часов в себя приходил».
Напоминаем, что школа № 65, она же центр образования «Вектор», переполнена, так как фактически обслуживает два микрорайона — бухту Тихую и Патрокл. На Патрокле собственной школы до сих пор нет — сроки её строительства постоянно срываются, очередной рубеж — третий квартал 2025 года (сейчас идут работы по укладке кровли). Подрядчик был уличён в нецелевом расходовании выделенных на строительство средств, возбуждено уголовное дело о халатности и превышении должностных полномочий. Часть школьников Патрокла решили пристроить в школу аж на острове Русском, благо есть школьный автобус.