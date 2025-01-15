Омский следком проверит обстоятельства гибели двух соседей в селе Иртыш

Омский следком проводит доследственную проверку обстоятельств гибели двух мужчин, проживавших в частном доме в селе Иртыш Черлакского района. 10 января около 22:00 в доме вспыхнул пожар. В результате острого отравления угарным газом скончались двое соседей.
Как выяснило следствие, они распивали спиртные напитки. По предварительным данным, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем.
В связи с трагедией следователи призывают граждан соблюдать правила пожарной безопасности, в частности, не курить в постели в состоянии алкогольного опьянения. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.