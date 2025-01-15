Жительница Башкирии после операции в частной клинике попала в реанимацию.

В Салаватской городской больнице врачи спасли женщину, которая после операции в частной клинике оказалась в реанимации. После удаления миндалин у женщины 10 дней не останавливалось кровотечение из ротовой полости. Из-за этого у пациентки ухудшилось самочувствие, она вызвала скорую помощь, ее экстренно госпитализировали в лор-отделение. Врачи, оценив ее состояние, перевели в реанимацию, где останавливали кровь с 20.00 до 6.00 следующего дня. Вскоре состояние горожанки улучшилось. История произошла год назад и только сейчас жительница Ишимбая опубликовала благодарность команде врачей в соцсетях.