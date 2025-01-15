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На штат Квинсленд в Австралии обрушился град размером с мяч для гольфа

Кроме того, зафиксирован ветер с порывами до 100 километров в час.

Источник: Аргументы и факты

В Австралии зафиксированы сильный град и ветер с порывами до 100 километров в час, сообщает ABC News.

Град размером с мяч для игры в гольф выпал в штате Квинсленд.

«Градины были очень крупными, всё дорожное движение в какой-то момент остановилось», — рассказали местные жители.

Кроме того, град пробивал пластиковые парники.

Ранее в штате Квинсленд была зафиксирована аномальная жара.

Напомним, летом 2024 года в Республике Саха выпал град размером с куриное яйцо. Сообщалось, что повреждения получили посевы сельскохозяйственная техника и дома. Кроме того, пострадали домашние животные.