Бруцеллёз выявили у 95 голов скота в Костанайской области

«Согласно 587-му правилу, открывается оздоровительное мероприятие. В связи с этим в данном хозяйстве открыт на сегодняшний день очаг и будет производиться исследование республиканским противоэпизоотическим отрядом. В данном хозяйстве будет браться кровь каждые 15−20 дней до получения двукратного отрицательного результата», — сказал Толеген Иманбаев.