Юный лихач превратил «шестёрку» в груду металлолома и чуть не отправил друзей на тот свет

За рулём седана находился 17-летний водитель, который, по предварительным данным, не справился с управлением, выехал на встречную полосу и столкнулся с фурой. В результате аварии пострадали как сам подросток, так и четверо его пассажиров — трое юношей и девушка.
«Организована процессуальная проверка, в ходе которой следователи намерены выяснить обстоятельства произошедшего и дать им правовую оценку», — отмечается в сообщении.
А в Башкирии 19-летний парень в погоне за острыми ощущениями прицепил «ватрушку» к автомобилю друга. В итоге водитель не справился с управлением и столкнулся с припаркованной машиной. Для любителя экстрима ДТП закончилось гибелью.