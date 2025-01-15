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Юный лихач превратил «шестёрку» в груду металлолома и чуть не отправил друзей на тот свет

В Усть-Вымском районе Республики Коми произошло серьёзное ДТП с участием легкового автомобиля ВАЗ-2106 и грузовика MAN, в результате которого пострадали пятеро несовершеннолетних. Об этом сообщили в Telegram-канале регионального управления Следственного комитета России.

Источник: Life.ru

За рулём седана находился 17-летний водитель, который, по предварительным данным, не справился с управлением, выехал на встречную полосу и столкнулся с фурой. В результате аварии пострадали как сам подросток, так и четверо его пассажиров — трое юношей и девушка.

«Организована процессуальная проверка, в ходе которой следователи намерены выяснить обстоятельства произошедшего и дать им правовую оценку», — отмечается в сообщении.

А в Башкирии 19-летний парень в погоне за острыми ощущениями прицепил «ватрушку» к автомобилю друга. В итоге водитель не справился с управлением и столкнулся с припаркованной машиной. Для любителя экстрима ДТП закончилось гибелью.