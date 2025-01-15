Ричмонд
+1°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

18-летний водитель Honda пострадал в ДТП с Mercedes в Челябинске

У пострадавшего не было прав.

18-летний водитель Honda пострадал в столкновении с другим авто на Университетской набережной в Челябинске. Об этом сообщили в городской Госавтоинспекции.

Авария случилась 14 января в 16:30 неподалёку от ТРК «Родник». Автомобиль Honda поворачивал налево, когда в него врезался Mercedes, за рулём которого был 38-летний мужчина. Водитель японского универсала получил телесные повреждения.

При оформлении ДТП выяснилось, что у пострадавшего автомобилиста не было водительского удостоверения. В отношении парня составили административный протокол. Ему грозит штраф до 15 тысяч рублей. Автомобиль поместили на штрафстоянку.