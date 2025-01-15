18-летний водитель Honda пострадал в ДТП с Mercedes в Челябинске

18-летний водитель Honda пострадал в столкновении с другим авто на Университетской набережной в Челябинске. Об этом сообщили в городской Госавтоинспекции.
Авария случилась 14 января в 16:30 неподалёку от ТРК «Родник». Автомобиль Honda поворачивал налево, когда в него врезался Mercedes, за рулём которого был 38-летний мужчина. Водитель японского универсала получил телесные повреждения.
При оформлении ДТП выяснилось, что у пострадавшего автомобилиста не было водительского удостоверения. В отношении парня составили административный протокол. Ему грозит штраф до 15 тысяч рублей. Автомобиль поместили на штрафстоянку.