Пожар в Дзержинском районе Новосибирска: ограничено движение на Волочаевской

Утром 15 января в Дзержинском районе Новосибирска произошел пожар в одном из частных домов. Из-за инцидента было временно ограничено движение транспорта по улице Волочаевской в районе дома № 61.
Согласно оперативным данным, пожар возник в подвальном помещении между двухэтажным домом с мансардой и пристроенным к нему гаражом. В настоящее время пожар локализован, и пожарные продолжают ликвидацию открытого горения.
Подробности происшествия и причина возгорания пока не сообщаются. Информация предоставлена пресс-службой ГУ МЧС НСО.
Ранее BFM-Новосибирск писал о том, что в Советском районе Новосибирска за неделю произошло три случая, похожих на суицид.