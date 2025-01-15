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Пожар в Дзержинском районе Новосибирска: ограничено движение на Волочаевской

В результате возгорания в частном доме движение транспорта по улице Волочаевской в районе дома № 61 было временно перекрыто.

Утром 15 января в Дзержинском районе Новосибирска произошел пожар в одном из частных домов. Из-за инцидента было временно ограничено движение транспорта по улице Волочаевской в районе дома № 61.

Согласно оперативным данным, пожар возник в подвальном помещении между двухэтажным домом с мансардой и пристроенным к нему гаражом. В настоящее время пожар локализован, и пожарные продолжают ликвидацию открытого горения.

Подробности происшествия и причина возгорания пока не сообщаются. Информация предоставлена пресс-службой ГУ МЧС НСО.

Ранее BFM-Новосибирск писал о том, что в Советском районе Новосибирска за неделю произошло три случая, похожих на суицид.

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