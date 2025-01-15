В Иркутской области вынесли приговор организаторам незаконной миграции

Следователи доказали, что в 2022—2023 годах инспектор управления по вопросам миграции главка МВД по Иркутской области, руководитель отдела того же управления и еще ряд граждан создавали условия для незаконного пребывания иностранцев в России. В частности, чиновники помогали мигрантам проходить собеседование на знание русского языка, чтобы те могли бессрочно находиться в РФ. За это фигуранты получали взятки.
Доказаны факты незаконного пребывания в стране девяти человек. Размер вознаграждения варьировался от 20 до 220 тысяч рублей. Сумма взяток превышает 1,2 миллиона рублей, уточнили в областной прокуратуре.
Деятельность группы пресекли сотрудники Федеральной службы безопасности. Расследование вели специалисты СК во взаимодействии с коллегами из МВД и ФСБ.
Сегодня суд приговорил членов группы к разным срокам лишения свободы — от восьми до 12 лет — и штрафам от 400 тысяч до трех миллионов рублей. Фигурантов взяли под стражу в зале суда.