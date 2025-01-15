Битмама обвиняется в хищении у потерпевших биткойнов и миллионов дирхамов

«Федякина подозревается в хищении крупных сумм денежных средств, в том числе дирхамов и биткойнов, с использованием схем, связанных с привлечением инвесторов. В материалах дела сказано, что ущерб лишь по одному эпизоду составляет порядка 800 млн рублей, однако общая сумма ущерба составляет не менее 2,2 млрд рублей», — пояснили в правоохранительных органах.
Согласно материалам дела, Федякина предлагала инвесторам вложения в криптовалюту с обещанием высокой доходности, после чего средства пропадали. Для возможного погашения ущерба судом арестованы счета и активы подсудимой.
У Федякиной также имеется вид на жительство в ОАЭ. Ей предъявлены обвинения по ч. 4 ст. 159 УК РФ, максимальная санкция которой предусматривает до 10 лет лишения свободы и штраф в размере до 1 млн рублей. Подсудимая своей вины не признает, что было вновь заявлено после оглашения обвинительного заключения. Рассмотрение дела продолжается.