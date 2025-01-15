Битмама обвиняется в хищении у потерпевших биткойнов и миллионов дирхамов

У Федякиной также имеется вид на жительство в ОАЭ. Ей предъявлены обвинения по ч. 4 ст. 159 УК РФ, максимальная санкция которой предусматривает до 10 лет лишения свободы и штраф в размере до 1 млн рублей. Подсудимая своей вины не признает, что было вновь заявлено после оглашения обвинительного заключения. Рассмотрение дела продолжается.