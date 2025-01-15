В Перми 8-летняя девочка перевела 175 тысяч мошенникам ради игры Roblox

Пермячка Анна рассказала порталу, что застала дочь в момент, когда та что-то делала с маминым телефоном, одновременно с кем-то разговаривая по своему. Взяв телефон в руки, женщина обнаружила открытую форму заявки на кредит, которую тут же закрыла. Кроме того, оказалось, что девочка успела перевести кому-то почти 180 тысяч рублей — отменить эту операцию у мамы не получилось.