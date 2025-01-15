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В Перми 8-летняя девочка перевела 175 тысяч мошенникам ради игры Roblox

Могла быть хуже: её мама едва успела отменить заявку на кредит.

8-летняя дочь жительницы Перми перевела 175 тысяч рублей с маминой банковской карты и едва не оформила кредит по указке мошенников, которые воспользовались её увлечением игрой Roblox, рассказал 59.RU.

Пермячка Анна рассказала порталу, что застала дочь в момент, когда та что-то делала с маминым телефоном, одновременно с кем-то разговаривая по своему. Взяв телефон в руки, женщина обнаружила открытую форму заявки на кредит, которую тут же закрыла. Кроме того, оказалось, что девочка успела перевести кому-то почти 180 тысяч рублей — отменить эту операцию у мамы не получилось.

Как оказалось, ребёнок был уверен, что за свои действия получит внутриигровую валюту Roblox. Roblox — онлайн-платформа с множеством разных игр, чрезвычайно популярная у детей.

Анна рассказала 59.RU, что ещё осенью написала заявление в полицию, а также обратилась в свой банк и в банк получателя средств. Но ни найти злоумышленников, ни вернуть деньги пока не удалось.