На владельца Дома печати в Самаре подали в суд

Жители Самары интересуются, когда же в Самаре приведут в порядок Дом печати. Комментарий с жалобой на состояние здания оставили под одним из постов губернатора Самарской области в соцсетях. На него ответила администрация Октябрьского района.
Власти напомнили, что Дом печати находится в частной собственности, а ремонт и снос без согласия собственника невозможны. В администрации отметили, что на владельца не раз составляли административные материалы за то, что он не содержит строение в должном виде. Материалы уже направили в суд.
Осенью 2024 года сообщалось, что ищут подрядчика, который приведет Дом печати в порядок. Но точные сроки не называли. В заброшенном строении нередко происходят пожары.