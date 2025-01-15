В Екатеринбурге ночью сгорел автомобиль

В Екатеринбурге в ночь на 15 января сгорел автомобиль. Инцидент произошел в Юго-Западном микрорайоне на улице Академика Бардина. Сообщение о пожаре поступило в 00:23, передает Главное управление МЧС по Свердловской области.
— На площади шести квадратных метров сгорел автомобиль Hyundai Solaris. Пожар потушен в течение трех минут, — сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону.
На вызов прибыли десять человек личного состава на двух единицах специальной техники.
Напомним, в декабре 2024 года в Екатеринбурге загорелся автомобиль Mazda 3 на улице Фронтовых Бригад, рядом с домом № 29. По словам очевидца, владелец приобрел машину у перекупщика незадолго до происшествия. Огонь повредил моторный отсек.