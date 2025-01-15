В Екатеринбурге ночью сгорел автомобиль

Напомним, в декабре 2024 года в Екатеринбурге загорелся автомобиль Mazda 3 на улице Фронтовых Бригад, рядом с домом № 29. По словам очевидца, владелец приобрел машину у перекупщика незадолго до происшествия. Огонь повредил моторный отсек.