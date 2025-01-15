На трассе в Башкирии легковое авто влетело под фуру: двое погибли.

В Иглинском районе в жутком ДТП погибли два человека. По данным госавтоинспекции, во втором часу ночи на 1536 км автодороги М-5 «Урал» 22-летний водитель «Лады Калина», который ехал в сторону Челябинска, по неизвестной пока причине выехал на встречную полосу. Там столкнулся с большегрузом «Ситрак», за рулём которого находился 55-летний водитель. Удар был такой силы, что легковушку буквально смяло. В результате водитель «Лады» и его 36-летний пассажир скончались на месте происшествия.