Организаторов незаконной миграции осудили в Иркутской области

Экс-сотрудницу отдела и трех женщин отправили в исправительные колонии общего режима на срок от восьми до 12 лет со штрафами от 400 тысяч до трех миллионов рублей. Соучастник отправится на 10 лет в колонию строгого режима со штрафом 2,3 миллиона рублей. Помимо этого в доход государства ушли 1,2 миллиона рублей, полученные на взятках.