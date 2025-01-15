Организаторов незаконной миграции осудили в Иркутской области

В Иркутске вынесли приговор участникам преступной группы, которые совершили коррупционные преступления. Об этом КП-Иркутск сообщили в Следкоме и прокуратуре региона.
Установлено, что в 2022—2023 году бывший руководитель отдела управления по вопросам миграции в органах внутренних дел сговорилась с подчиненной и своими знакомыми. За деньги они помогали мигрантам оставаться на территории России, а именно гарантировали прохождение собеседования на знание русского языка.
— В итоге подсудимые организовали незаконное пребывание на территории региона девяти иностранцев, каждый из них заплатил от 20 до 220 тысяч рублей. Общая сумма полученных взяток превысила 1,2 миллиона рублей. Противоправная деятельность выявлена и пресечена УФСБ и отделом собственной безопасности ГУ МВД России по области, расследование осуществлялось следственным комитетом, — уточнили в ведомстве.
Экс-сотрудницу отдела и трех женщин отправили в исправительные колонии общего режима на срок от восьми до 12 лет со штрафами от 400 тысяч до трех миллионов рублей. Соучастник отправится на 10 лет в колонию строгого режима со штрафом 2,3 миллиона рублей. Помимо этого в доход государства ушли 1,2 миллиона рублей, полученные на взятках.
Напомним, в 2024 бывшую руководительницу отдела осудили на семь лет лишения свободы в колонии общего режима со штрафом 1,5 миллиона рублей, с лишением права занимать определенные должности на срок восемь лет.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что 30 лет колонии на двоих получили друзья из Братска за убийство.