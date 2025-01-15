Два крупных частных дома сгорело в Хабаровске за ночь

Первое возгорание произошло в одноэтажном деревянном доме в переулке Холомогорский. Пожар был потушен за 3,5 часа, площадь возгорания составила 100 квадратных метров. В ходе тушения из дома были эвакуированы два газовых баллона. Хозяин дома сообщил, что в момент происшествия в здании никого не было.