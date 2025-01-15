Два крупных частных дома сгорело в Хабаровске за ночь

В Хабаровске огнеборцы МЧС России ликвидировали два крупных пожара в частном секторе за одну ночь. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.
Первое возгорание произошло в одноэтажном деревянном доме в переулке Холомогорский. Пожар был потушен за 3,5 часа, площадь возгорания составила 100 квадратных метров. В ходе тушения из дома были эвакуированы два газовых баллона. Хозяин дома сообщил, что в момент происшествия в здании никого не было.
Второй пожар случился на улице Орловской, где загорелся второй этаж двухэтажного деревянного дома. Пламя полностью уничтожило помещение, площадь пожара также составила 100 квадратных метров. Для ликвидации огня потребовалось более 4 часов.
Причины обоих возгораний устанавливаются дознавателями МЧС России.