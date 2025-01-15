15 пожаров потушили за сутки в Свердловской области

На Среднем Урале за минувшие сутки сотрудники МЧС потушили 15 пожаров, 73% из которых случились в жилом секторе. Из-за неосторожного обращения с огнем произошло 27% пожаров, 9% пожаров — из-за короткого замыкания электропроводки.
Так, накануне в Красноуральске горел частный жилой дом на площади 115 квадратных метров. Огонь потушили за 85 минут.
Еще один частный жилой дом сгорел в деревне Потаскуева под Каменск-Уральским, огонь на площади 60 «квадратов» тушили семь спасателей на трех спецмашинах.
В Верхней Салде произошел пожар в квартире на пятом этаже муниципальной многоэтажки. Площадь пожара составила 20 квадратных метров.
«Из здания эвакуированы по лестничным маршам 20 человек. Причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем при курении», — сообщили в свердловском МЧС.
В селе Мальцево под Тугулымом горела частная баня на площади 12 квадратных метров. Пожар потушили за 7 минут.