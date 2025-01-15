В Омске хотели закрыть дело по факту гибели человека в ДТП

По данным ведомства, ранее Кормиловский районный суд Омской области прекратил возбужденное в отношении него уголовное дело по ч. 3 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека) после примирения с матерью погибшего.
«В суде установлено, что 22 июня 2023 г. во время движения по федеральной трассе на территории Кормиловского района обвиняемый, не убедившись в безопасности маневра при обгоне большегрузного транспортного средства, выехал на своем автомобиле “Toyota Carina” на встречную полосу движения, где создал помеху для встречного автомобиля “ВАЗ 21099”», — сообщает пресс-служба областной прокуратуры.
Уходя от столкновения, водитель направил машину в кювет и получил травмы, от которых скончался.
Суд первой инстанции принял во внимание раскаяние виновника ДТП, добровольную выплату матери погибшего 1,5 млн рублей в качестве возмещения морального вреда и прекратил его уголовное преследование.
При этом, как сообщается, гособвинитель возражал против прекращения уголовного дела, настаивая, что возмещение вреда виновником, ранее более 20 раз привлекавшимся к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения, не может устранить наступившие последствия.
Омский облсуд отменил решение суда первой инстанции, направив уголовное дело на новое рассмотрение.