В Омске хотели закрыть дело по факту гибели человека в ДТП

«В суде установлено, что 22 июня 2023 г. во время движения по федеральной трассе на территории Кормиловского района обвиняемый, не убедившись в безопасности маневра при обгоне большегрузного транспортного средства, выехал на своем автомобиле “Toyota Carina” на встречную полосу движения, где создал помеху для встречного автомобиля “ВАЗ 21099”», — сообщает пресс-служба областной прокуратуры.