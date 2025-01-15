На Кубани ищут землю для экстренного госпиталя для дельфинов

Весной больных и пострадавших от разлива мазута китообразных на Черноморье станет больше. Об этом заявили специалисты по спасению дельфинов. Они ищут землю в Новороссийске или Анапе, чтобы в кратчайшие сроки организовать госпиталь для млекопитающих. Об этом сообщает ИА KrasnodarMedia со ссылкой на пресс-службу центра «Дельфа».
Сейчас спасатели в срочном порядке ищут участок земли недалеко от береговой линии размером 5−7 соток или складское помещение с электричеством и водой от 500 кв. метров, высотой более пяти метров. Со слов сотрудников, при необходимости организация готова выкупить территорию.
«Времени остается все меньше. В загрязненных акваториях выхаживать дельфинов на мелководье, как мы делали это раньше, будет невозможно. Пострадавших необходимо перемещать в бассейны для стабилизации и проведения экстренного лечения», — пишут сотрудники «Дельфы».
На территории специалисты организуют два крытых бассейна с системами фильтрации, лабораторию, помещение для специалистов и волонтеров, кормокухни, оборудование.
Стоит отметить, что часто без оказания помощи дельфины не уплывают из загрязненных мест и находятся в прямом контакте с токсичными веществами.
Ранее стало известно, что количество погибших дельфинов за период с 15 декабря 2024 года выросло почти вдвое. Волонтеры мониторинговой группы обнаружили 58 павших млекопитающих.