На Кубани ищут землю для экстренного госпиталя для дельфинов

Весной больных и пострадавших от разлива мазута китообразных на Черноморье станет больше. Об этом заявили специалисты по спасению дельфинов. Они ищут землю в Новороссийске или Анапе, чтобы в кратчайшие сроки организовать госпиталь для млекопитающих. Об этом сообщает ИА KrasnodarMedia со ссылкой на пресс-службу центра «Дельфа».