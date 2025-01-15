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В центре Владивостока произошла погоня за водителем внедорожника

Мужчина врезался в автобус, после чего пытался скрыться, но сотрудники полиции устроили за ним погоню.

Источник: Аргументы и факты

В самом центре Владивостока развернулась погоня за водителем внедорожника. Мужчина совершил ДТП с общественным автобусом, въехал в двери храма, а после попытался покинуть место ДТП.

В результате столкновения с автобусом, который остановился на остановке, автомобиль Land Rover, относящийся к классу внедорожников, получил повреждения. В частности, у него оказался повреждён бампер.

Водитель автомобиля сначала совершил столкновение с дверями храма, расположенного на центральной площади. После он протаранил полицейский автомобиль, который прибыл на место происшествия. А затем совершил ДТП с стоящим на остановке автобусом.

На высокой скорости пытался покинуть место ДТП. Сотрудники полиции, ставшие свидетелями инцидента, начали преследование водителя. В результате они смогли остановить нарушителя в районе памятника Элеоноре Прей.

Свидетели утверждают, что инспекторы ДПС сообщили о психическом расстройстве водителя. Состояние мужчины оценивается как нестабильное. Детали инцидента выясняются.

ГИБДД