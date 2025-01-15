Молодой житель Уфы похитил подростка, угрожал ножом и требовал 20 тыс. рублей

В Уфимском районе Башкирии 18-летний житель предстал перед судом. Об этом рассказала пресс-служба прокуратура республики.
Все случилось в ноябре 2023 года. Между подсудимым и его 17-летним знакомым вспыхнул конфликт, и в какой-то момент злоумышленник, угрожая ножом, похитил молодого человека и отвез в квартиру на улице Комсомольской в Уфе, где требовал более 20 тысяч рублей. К счастью, потерпевший смог связаться с родственницей, которая обратилась в правоохранительные органы.
Было возбуждено уголовное дело по статьям «Похищение несовершеннолетнего из корыстных побуждений, сопряженное с применением насилия и использованием предметов в качестве оружия» и «Вымогательство». Молодой человек признал вину. Известно, что ранее он был судим за преступления против собственности.
Уфимский районный суд назначил 18-летнему уфимцу три года колонии общего режима. Приговор еще не вступил в законную силу.
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