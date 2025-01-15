Молодой житель Уфы похитил подростка, угрожал ножом и требовал 20 тыс. рублей

Все случилось в ноябре 2023 года. Между подсудимым и его 17-летним знакомым вспыхнул конфликт, и в какой-то момент злоумышленник, угрожая ножом, похитил молодого человека и отвез в квартиру на улице Комсомольской в Уфе, где требовал более 20 тысяч рублей. К счастью, потерпевший смог связаться с родственницей, которая обратилась в правоохранительные органы.