Кража Просекко и виски отправила двоих хабаровчан под суд

В Хабаровске сотрудники полиции задержали двух местных жителей, подозреваемых в кражах алкоголя. Оба уже имели судимости, и в этот раз их планы снова пошли не по сценарию, сообщает «АиФ-Дальинформ».
Первый задержанный, 37-летний мужчина из поселка Березовка, похитил из магазина на улице Краснодарской две бутылки виски на сумму 6500 рублей. Задержать его удалось благодаря записям камер видеонаблюдения. Как выяснилось, украденный алкоголь он успел выпить.
Второй случай произошел на улице Пушкина. 43-летняя хабаровчанка забрала из алкомаркета три бутылки игристого вина, причинив ущерб в размере 2500 рублей. Участковый быстро вышел на ее след, но вино также оказалось выпитым.
«Возбуждены уголовные дела по части 1 статьи 158 УК РФ “Кража”. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет», — сообщил старший специалист по связям со СМИ УМВД России по г. Хабаровску Кирилл Блинов.
Мужчина находится в следственном изоляторе, женщина — под подпиской о невыезде. Сейчас следователи проверяют их причастность к другим аналогичным преступлениям.