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В Челябинске разборки детдомовцев закончились поножовщиной

В Челябинске разборки детдомовцев закончились поножовщиной, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Источник: РИА "Новости"

Все произошло в Курчатовском районе 14 января.

В официальном сообщении Следственного комитета России говорится, что между несовершеннолетними, находящимися в помещении муниципального бюджетного учреждения на улице Солнечная, произошел конфликт.

В результате 15-летний воспитанник нанес удар ножом в грудную клетку 16-летнему оппоненту. Потерпевшему оказана своевременная и квалифицированная медицинская помощь.

По факту возбуждено дело по статье «Покушение на убийство».

В настоящее время назначен комплекс судебных экспертиз, решается вопрос о предъявлении обвинения и избрании меры пресечения. «Продолжаются следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы», — уточнили в региональном следственном управлении.