В Челябинске разборки детдомовцев закончились поножовщиной

Все произошло в Курчатовском районе 14 января.
В официальном сообщении Следственного комитета России говорится, что между несовершеннолетними, находящимися в помещении муниципального бюджетного учреждения на улице Солнечная, произошел конфликт.
В результате 15-летний воспитанник нанес удар ножом в грудную клетку 16-летнему оппоненту. Потерпевшему оказана своевременная и квалифицированная медицинская помощь.
По факту возбуждено дело по статье «Покушение на убийство».
В настоящее время назначен комплекс судебных экспертиз, решается вопрос о предъявлении обвинения и избрании меры пресечения. «Продолжаются следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы», — уточнили в региональном следственном управлении.