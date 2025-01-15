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Жительница Башкирии с купленными правами устроила ДТП

Жительница Башкирии с купленными правами устроила ДТП.

Источник: Башинформ

43-летняя жительница Стерлитамака с купленными правами устроила ДТП. Женщина приобрела водительское удостоверение и больше полугода, с марта по октябрь 2024 года, садилась за руль. Затем на своем «Фольксваген Поло» устроила аварию. Прибывшие на место сотрудники госавтоинспекции при проверке документов выяснили, что права поддельные. На горожанку завели дело. Его рассмотрел Стерлитамакский городской суд. Женщину свою вину признала. Ей назначили штраф в размере 10 тысяч рублей, сообщает объединения пресс-служба судов Башкирии.