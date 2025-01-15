Ещё один гражданин Узбекистана скончался от отравления поддельным алкоголем в Стамбуле

Среди погибших — шестеро граждан Узбекистана, включая одну женщину, сообщили в Генконсульстве Узбекистана в Стамбуле.
Детали происшествия
Местные СМИ сообщили, что турецкая полиция задержала двух граждан Туркменистана, подозреваемых в изготовлении и продаже поддельного алкоголя. По данным следствия, подозреваемые наладили производство в квартире, расположенной в районе Зия Гёкальп на западе Стамбула.
В ходе обыска полиция обнаружила и конфисковала 50 литров контрафактного алкоголя, наркотики, медикаменты и поддельные документы.
Масштабы трагедии
Случаи отравления начали регистрироваться в конце ноября 2024 года. На сегодняшний день число пострадавших достигло 38 человек, из которых 26 являются иностранцами.
Полиция продолжает активные действия по борьбе с производством и распространением контрафактного алкоголя. В общей сложности были задержаны 36 человек, из которых 14 уже арестованы. В рамках масштабных проверок сотрудники правоохранительных органов и специалисты осмотрели более тысячи магазинов и заведений, конфисковав свыше 287 тонн поддельного алкоголя.
Контрафактный алкоголь представляет опасность из-за метанола. Это токсичное вещество, которое добавляют в напиток для повышения крепости. Оно может вызвать слепоту, повреждение печени и смерть.