Ещё один гражданин Узбекистана скончался от отравления поддельным алкоголем в Стамбуле

Полиция продолжает активные действия по борьбе с производством и распространением контрафактного алкоголя. В общей сложности были задержаны 36 человек, из которых 14 уже арестованы. В рамках масштабных проверок сотрудники правоохранительных органов и специалисты осмотрели более тысячи магазинов и заведений, конфисковав свыше 287 тонн поддельного алкоголя.